من هي الصحفية الأمريكية التي قامت بالقراءة الأولى خلال جنازة البابا فرنسيس؟

من هي الصحفية الأمريكية التي قامت بالقراءة الأولى

القاهرة- مصراوي

حضر نحو 200 ألف شخصا من مختلف أنحاء العالم لتوديع البابا الراحل فرنسيس، الذي وُري الثرى يوم السبت في إيطاليا.

ومن بين المشاركين كانت الصحفية الأمريكية كيلسي غوسي، التي أدت دورًا مميزًا خلال قداس الجنازة في ساحة القديس بطرس، حيث قامت بإلقاء القراءة الأولى.

وقالت غوسي لشبكة CBS News الأمريكية قبل الجنازة: "كانت فكرتي الأولى 'يا إلهي'، ثم بعدها فكرت: 'إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من هذه المناسبة التاريخية'. كما أن ذلك بالنسبة لي كان وسيلة كبيرة لأقول شكرًا للبابا فرنسيس".

تبلغ غوسي من العمر 28 عامًا، وهي صحفية أمريكية تعمل في "فاتيكان نيوز"، وتحمل شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة ماونت سانت ماري في ماريلاند، بالإضافة إلى دبلوم تخصصي في الاتصالات الكنسية من إحدى الجامعات الحبرية في روما.

وُلدت ونشأت كاثوليكية، وتعيش في روما منذ عام 2019، حيث عملت كمنتجة أخبار في قناتي EWTN وRome Reports قبل أن تنضم إلى "فاتيكان نيوز" في أكتوبر 2024. كما تساهم غوسي بالكتابة في صحيفة الفاتيكان الرسمية "لوسيرفاتوري رومانو".

التقت غوسي بالبابا فرنسيس مرتين قبل وفاته، المرة الأولى بارك خلالها مسبحتها، والمرة الثانية صادفت يوم عيد ميلادها.

قالت غوسي: "في تلك اللحظات، لم أره كرأس الكنيسة الكاثوليكية، بل رأيته كجد حنون. ولهذا سأظل أتذكره كشخص كان يهتم بكل من يقابله".

وخلافًا للتقاليد الحديثة، سيتم دفن البابا فرنسيس في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري (سيدة مريم الكبرى)، حيث تنتظره مقبرة بسيطة تحت الأرض، تحمل اسمه فقط: "فرانسيسكوس".

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