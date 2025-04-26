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خلال جنازته.. تصفيق جماهيري بعد الحديث عن موقف البابا فرنسيس تجاه المهاجرين

12:32 م السبت 26 أبريل 2025

التصفيق

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القاهرة -مصراوي

انفجرت الحشود في ساحة القديس بطرس بالتصفيق عندما ذكر الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، في عظته، أن أول رحلة قام بها البابا فرنسيس بعد توليه المنصب كانت إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، حيث يحاول العديد من المهاجرين عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

ووصف ري الزيارة بأنها "مهمة"، موضحًا أن الجزيرة تمثل "مأساة الهجرة، حيث يغرق الآلاف من الناس في البحر".

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وأضاف أن "زيارته إلى جزيرة ليسبوس، برفقة البطريرك المسكوني ورئيس أساقفة أثينا، وكذلك احتفاله بالقداس عند الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة خلال رحلته إلى المكسيك، كانت تسير في السياق نفسه".

وكان التصفيق الأطول والأعلى عندما تحدث الكاردينال عن الحاجة إلى إنهاء الحروب، ليختم بذلك عظته.

أعلنت سلطات الفاتيكان أن ما يقارب 200 ألف شخص تجمعوا اليوم في ساحة القديس بطرس للمشاركة في قداس جنازة البابا فرنسيس، الذي أقيم في أجواء مهيبة حضرها عدد كبير من القادة والشخصيات العامة من حول العالم.

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وقد أظهرت الصور الحشود الكبيرة وهي تملأ الساحة، للمشاركة في مراسم الوداع الأخيرة للبابا الراحل.

وحضر نحو 50 ألف شخص جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2023، بينما شهدت جنازة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2005 حضورًا فاق 300 ألف شخص.

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