بينها العربية.. أداء الصلاة البابوية بـ6 لغات في جنازة البابا فرنسيس (صور)

القاهرة- مصراوي:

شهدت مراسم جنازة البابا الراحل فرنسيس في ساحة القديس بطرس لحظة لافتة عندما ألقى الكاردينال ري "صلاة المؤمنين"، المعروفة أيضًا باسم "الصلاة العالمية"، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من الطقوس.

وفي خروج عن التقاليد المتبعة في الجنازات البابوية السابقة، أدى الكرادلة صلوات قصيرة بست لغات: الإيطالية، الفرنسية، العربية، البرتغالية، البولندية، الألمانية، والماندرين، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تُدرج فيها اللغة الماندرينية ضمن مراسم جنازة بابوية.

قال الكاردينال أغوستينو ليو بو أثناء الصلاة:

"بالنسبة لنا المجتمعين هنا، بعد أن احتفلنا بالأسرار المقدسة، قد نتلقى دعوة من المسيح لدخول ملكوته المجيد".

يُذكر أن البابا فرانسيس خلال فترة حبريته أعرب مرارًا عن رغبته في زيارة الصين، وعمل الفاتيكان في السنوات الأخيرة على تعزيز علاقاته مع بكين.

وبالرغم من تعذر زيارته الصين، توجه البابا فرانسيس إلى منغوليا في عام 2023، حيث التقى بالكاثوليك والأساقفة الصينيين هناك.

وفي خطوة أخرى لتعزيز العلاقات مع العالم الصيني، عيّن البابا فرانسيس في عام 2022 جورجيو مارينغو كأول كاردينال منغولي في تاريخ الكنيسة. وسيكون الكاردينال مارينغو من بين الذين سيشاركون في انتخاب خليفة البابا فرانسيس خلال المجمع الذي يُتوقع انطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة.