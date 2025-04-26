بحضور ترامب.. لأول مرة أداء الصلاة البابوية باللغة الصينية في جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي

في مشهد غير مسبوق ضمن الجنازات البابوية، ألقى الكاردينال جيوفاني ري صلاة المؤمنين – المعروفة أيضًا بالصلاة العالمية – خلال مراسم جنازة البابا الراحل فرنسيس، التي أقيمت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، بحضور عدد كبير من الكرادلة والمؤمنين.

وقد جاءت الصلاة متعددة اللغات، حيث أُلقِيت بست لغات مختلفة هي: الإيطالية، الفرنسية، العربية، البرتغالية، البولندية، الألمانية، إضافة إلى الماندرين الصينية، التي تشهد استخدامها للمرة الأولى في تاريخ جنازات الباباوات.

وقال الكاردينال أغوستينو ليو بو، خلال إحدى فقرات الصلاة: "بالنسبة لنا المجتمعين هنا، بعد أن احتفلنا بالأسرار المقدسة، لعلنا نتلقى دعوة من المسيح لدخول ملكوته المجيد".

ويُذكر أن البابا فرنسيس عبّر مرارًا خلال حبريته عن رغبته في زيارة الصين، وسعى الفاتيكان في السنوات الأخيرة إلى تحسين علاقاته مع بكين. ونظرًا لعدم تمكنه من زيارة الصين، قام البابا بزيارة منغوليا في عام 2023، حيث التقى بالكاثوليك والأساقفة الصينيين هناك.

كما قام البابا فرنسيس في عام 2022 بتعيين جورجيو مارينغو كأول كاردينال منغولي في التاريخ. ومن المنتظر أن يكون الكاردينال مارينغو ضمن من يشاركون في اختيار خليفة البابا فرنسيس خلال المجمع المغلق الذي سيعقد في الأيام المقبلة.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الفاتيكان يوم السبت. وقد ظهر ترامب علنًا للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث جلس إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، والرئيس السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

تمثل جنازة اليوم أول رحلة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية.

وقبل وفاة البابا فرنسيس، كان من المقرر أن تكون أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية في مايو. ولكن، بعد ساعات من إعلان وفاة البابا، أصدر ترامب أمرًا بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تقديرًا لذكرى قداسة البابا فرنسيس".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين: "أنا وميلانيا سنحضر جنازة البابا فرنسيس في روما. نتطلع إلى حضورها".