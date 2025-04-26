بدء الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا في مسقط

مسقط(عمان)- (أ ب)

بدأت في مسقط بسلطنة عمان الجولة الثالثة من المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، طبقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويسعى الخبراء إلى إجراء محادثات عميقة بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق محتمل.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين أمريكيين على الفور.

وتهدف المحادثات إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية في ظل اقترابها من نصف قرن من العداء.