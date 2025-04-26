إعلان

بدء الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران وأمريكا في مسقط

12:08 م السبت 26 أبريل 2025

عبّاس عراقجي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مسقط(عمان)- (أ ب)

بدأت في مسقط بسلطنة عمان الجولة الثالثة من المحادثات على مستوى الخبراء بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشهد تقدما سريعا، طبقا لما ذكره التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويسعى الخبراء إلى إجراء محادثات عميقة بشأن كيفية التوصل إلى اتفاق محتمل.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين أمريكيين على الفور.

وتهدف المحادثات إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية في ظل اقترابها من نصف قرن من العداء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسقط سلطنة عمان إيران الولايات المتحدة البرنامج النووي الإيراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)