بحضور 200 ألف شخص.. 14 صورة ترصد تجمعات المواطنين في جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي

أعلنت سلطات الفاتيكان أن ما يقارب 200 ألف شخص تجمعوا اليوم في ساحة القديس بطرس للمشاركة في قداس جنازة البابا فرنسيس، الذي أقيم في أجواء مهيبة حضرها عدد كبير من القادة والشخصيات العامة من حول العالم.

وقد أظهرت الصور الحشود الكبيرة وهي تملأ الساحة، للمشاركة في مراسم الوداع الأخيرة للبابا الراحل.

وحضر نحو 50 ألف شخص جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2023، بينما شهدت جنازة البابا يوحنا بولس الثاني في عام 2005 حضورًا فاق 300 ألف شخص.

وقال الفاتيكان إن إجمالي 130 وفدا، بما في ذلك 55 رئيس دولة و14 رئيس حكومة و12 ملكا حاكما، ومئات الشخصيات الرسمية الحالية والسابقة سيحضرون مراسم جنازة البابا فرنسيس.

ومساء الجمعة، عشية بدء الجنازة، جرت مراسم يطلق عليها اسم "ختم النعش الباباوي"، ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان صورا من هذه المراسم ذاكرا بتقرير أنه بلغ عدد الزوار للصلاة وإلقاء النظرة الأخيرة على نعش البابا نحو 250 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية، الاثنين، في عيد الفصح، بعد يوم واحد فقط من ظهوره في نفس الساحة بقداس يعتبر في ذروة التقويم المسيحي.