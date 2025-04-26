حماس: سنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب

وكالات

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن المفاوضات في الدوحة والقاهرة لم تتوقف.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية اليوم السبت عن مرداوي قوله إن "المفاوضات مستمرة في الدوحة والقاهرة، وسنبدي مرونة كافية للوصول إلى صفقة تبادل شاملة تنهي الحرب، وتضمن انسحاب الاحتلال بشكل كامل، وتوفير الإغاثة وإعادة الإعمار للقطاع".

وأضاف: "نصر على وجود ضمانات حقيقية لإنهاء العدوان، ولن نقبل بأي اتفاقيات جزئية".

وأنهت إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي وتعهدت بمواصلة الحرب حتى إعادة جميع الرهائن وتدمير حماس أو نزع سلاحها وإرسالها إلى المنفى. وأغلقت المنطقة أمام جميع الواردات، بما في ذلك المواد الغذائية، وتقول إنها ستحتفظ بأجزاء منها لأجل غير مسمى.

وقالت حماس إنها لن تفرج عن عشرات الأسرى الذين مازالت تحتجزهم إلا مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، ووقف إطلاق نار دائم، مثلما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ينايروالذي انهار الآن. ووصل وفد من حماس إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.