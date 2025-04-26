بايدن يشارك في جنازة البابا فرنسيس رفقة زوجته "صور"

القاهرة- مصراوي

وصل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، صباح اليوم السبت، إلى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان برفقة زوجته جيل بايدن، للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الجنازة خلال أقل من ساعة، حيث سيجلس بايدن ضمن الوفد الأمريكي إلى جانب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وبحسب ترتيب الجلوس المعتمد في المراسم، والذي يستند إلى الترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الفرنسية، سيجلس الوفد الأمريكي – الممثل باسم "États-Unis" – بالقرب من وفدي إستونيا وفنلندا.

كما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الفاتيكان يوم السبت. وقد ظهر ترامب علنًا للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث جلس إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، والرئيس السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

تمثل جنازة اليوم أول رحلة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية.

,قبل وفاة البابا فرنسيس، كان من المقرر أن تكون أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية في مايو. ولكن، بعد ساعات من إعلان وفاة البابا، أصدر ترامب أمرًا بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تقديرًا لذكرى قداسة البابا فرنسيس".