جنازة البابا فرنسيس.. أول رحلة خارجية لترامب في ولايته الثانية "صور"

القاهرة- مصراوي

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الفاتيكان يوم السبت. وقد ظهر ترامب علنًا للمرة الأولى منذ عودته إلى البيت الأبيض، حيث جلس إلى جانب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، والرئيس السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

تمثل جنازة اليوم أول رحلة خارجية لترامب خلال ولايته الثانية.

,قبل وفاة البابا فرنسيس، كان من المقرر أن تكون أول زيارة خارجية له إلى المملكة العربية السعودية في مايو. ولكن، بعد ساعات من إعلان وفاة البابا، أصدر ترامب أمرًا بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة "تقديرًا لذكرى قداسة البابا فرنسيس".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" يوم الاثنين: "أنا وميلانيا سنحضر جنازة البابا فرنسيس في روما. نتطلع إلى حضورها!"

وفي ديسمبر الماضي، حضر ترامب — وكان وقتها الرئيس المنتخب — إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس، في خطوة اعتُبرت بمثابة عودة غير رسمية له إلى الساحة الدولية قبل تنصيبه.

يُعتقد أن وجود ترامب في روما اليوم قد يوفر فرصة نادرة للقادة العالميين للتواصل معه شخصيًا، في وقت تواجه فيه دول العالم تداعيات الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارته.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض يوم الجمعة قبل مغادرته إلى روما: "سيكون الأمر مثيرًا للغاية. سنلتقي بالعديد من القادة الأجانب — وهم حريصون على الاجتماع".

وكان ترامب قد أمر بتنكيس الأعلام بعد ساعات من إعلان وفاة البابا، "كعلامة احترام لذكرى قداسة البابا فرنسيس".