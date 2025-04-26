12 ملكا و 55 رئيس دولة.. أبرز 11 صورة من جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي

تجمّعت حشود من المشيعين في مدينة الفاتيكان مصطفة على طول شوارع روما، السبت، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على البابا فرنسيس، الذي سيتم تذكره باعتباره بطل المهاجرين والفقراء، وجهوده لإعادة تشكيل الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان إن إجمالي 130 وفدا، بما في ذلك 55 رئيس دولة و14 رئيس حكومة و12 ملكا حاكما، ومئات الشخصيات الرسمية الحالية والسابقة سيحضرون مراسم جنازة البابا فرنسيس.

مساء الجمعة، عشية بدء الجنازة، جرت مراسم يطلق عليها اسم "ختم النعش الباباوي"، ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان صورا من هذه المراسم ذاكرا بتقرير أنه بلغ عدد الزوار للصلاة وإلقاء النظرة الأخيرة على نعش البابا نحو 250 ألفا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتوفي البابا فرنسيس عن عمر ناهز 88 عاما بعد إصابته بسكتة دماغية، الاثنين، في عيد الفصح، بعد يوم واحد فقط من ظهوره في نفس الساحة بقداس يعتبر في ذروة التقويم المسيحي.