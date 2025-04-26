الرئاسة الأوكرانية: زيلينسكي وترامب عقدا اجتماعًا قبل جنازة البابا فرنسيس

وكالات

أعلن سيرجي نيكيفوروف، المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، قبيل مشاركتهما في مراسم جنازة البابا الراحل فرانسيس بساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وكان زيلينسكي قد أعرب في وقت سابق عن استعداده للقاء ترامب أثناء وجودهما في إيطاليا، رغم أن الرئيس الأمريكي لم يؤكد للصحفيين مسبقًا ما إذا كان يعتزم الاجتماع بنظيره الأوكراني خلال الزيارة.

ويعد هذا اللقاء الأول بين الزعيمين منذ اجتماعهما المتوتر في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي، والذي وجه خلاله ترامب انتقادات لزيلينسكي، معتبرًا أنه لم يُبدِ القدر الكافي من الامتنان للدعم الأمريكي في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن تفاصيل الاجتماع أو مخرجاته.