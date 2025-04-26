بث مباشر.. مراسم مهيبة تجمع قادة العالم في جنازة البابا فرانسيس

القاهرة- مصراوي

شهدت ساحة القديس بطرس اليوم السبت، مراسم جنازة البابا فرنسيس، وسط حضور كبير من الشخصيات الدينية والسياسية، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بالإضافة إلى الرئيس السابق جو بايدن وزوجته جيل بايدن.

بدأت المراسم بترنيمة قصيرة ومزمور باللغة اللاتينية، حيث أنشدت جوقة كنيسة سيستين، الجوقة الشخصية للبابا.

وفي مشهد مهيب، تم وضع كتاب مفتوح من الأناجيل فوق نعش البابا المغلق، بينما رفع الحاضرون هواتفهم المحمولة لتوثيق اللحظة مع بدء القداس.

بعد ثلاثة أيام من عرض جثمان البابا داخل كاتدرائية القديس بطرس، تم نقل نعشه عبر الباب المقدس إلى الساحة، يسبقه كتاب الأناجيل البسيط، بينما حمله خدم قداسته بكل وقار.

خلال المراسم، غادر الكرادلة الكاتدرائية وساروا إلى ساحة القديس بطرس حسب الأقدمية، تسبقهم نسخة مزخرفة من كتاب الأناجيل، وقاموا بتقبيل المذبح قبل التوجه إلى مقاعدهم. وكان آخر من دخل الساحة هو رئيس الاحتفالات الكاردينال جيوفاني ري.

يُتوقع أن يشكل هذا الحدث فرصة نادرة للقادة العالميين للقاء الرئيس ترامب وجهًا لوجه، في ظل التحديات الدولية الراهنة.

وكان ترامب قد أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء الولايات المتحدة عقب إعلان وفاة البابا، تقديرًا لذكراه.