قادة العالم يشاركون في جنازة البابا فرنسيس (صور)

وكالات

يشارك عدد من قادة العالم في مراسم تشييع البابا فرنسيس، فقد وصل منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا إلى ساحة القديس بطرس للمشاركة في مراسم وداع البابا فرنسيس.

كما وصل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن برفقة زوجته جيل إلى ساحة القديس بطرس.

وحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. كما يشارك في الجنازة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى روما برفقة زوجته أولينا زيلينسكا ووفد رسمي أوكراني، للمشاركة في المراسم، بحسب ما نقلته الإذاعة العامة الأوكرانية "سوسبيلني" عن متحدث باسم الرئاسة.

وفي ظل غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تلاحقه مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تمثّل روسيا في الجنازة وزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا.

ومن أمريكا الجنوبية، حضر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، إلى جانب نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وتشهد مراسم الجنازة حضوراً ملكياً واسعاُ، من بينهم ملك بلجيكا فيليب وزوجته، وملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته، بالإضافة إلى ملك الأردن عبد الله الثاني وزوجته، وملك ليسوتو ليتسي الثالث، وإلى أمير موناكو ألبرت الثاني وزوجته.

ومع توافد كبار الشخصيات إلى ساحة القديس بطرس، نستعرض توزيع المقاعد المخصصة لكل منهم لهذا اليوم.

تتهيأ ساحة القديس بطرس لاستقبال عشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات الملكية، للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس.

تُنظَّم مقاعدهم حسب الأبجدية الفرنسية لأسماء الدول التي يمثلونها.

ويُستثنى من هذا التوزيع الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إذ سيحظيان بمقاعد خاصة بهما نظراً لجنسيتهما.

وتوضح الصورة الأماكن المخصصة للجلوس داخل ساحة القديس بطرس كما يلي:

أعلى الصورة يسار (مقاعد كبار الشخصيات).

أعلى الصورة يمين (مقاعد الجمهور العام).

منتصف (نعش البابا).

أسفل الصورة يسار (مقاعد كرادلة وأساقفة).

أسفل الصورة يمين (مقاعد شخصيات دينية أخرى).