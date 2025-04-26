مجلس الأمن يدين "الهجوم الإرهابي" في الشطر الهندي من إقليم كشمير

نيويورك- (د ب أ)

أدان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشدة "الهجوم الإرهابي الدموي" في جامو وكشمير، مطالبا بالمساءلة والتعاون الدولي لتقديم الجناة إلى العدالة.

وقد أفادت تقارير بأن 26 سائحا على الأقل قتلوا وأصيب العديد من السياح الآخرين يوم الثلاثاء بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليهم في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

وفي بيان صحفي، أعرب أعضاء المجلس عن أعمق تعاطفهم وتعازيهم لعائلات الضحايا، وكذلك حكومتي الهند ونيبال. كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين في الهجوم.

وأكدوا مجددا أن "الإرهاب بكل صورة وأشكاله يشكل أحد أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليين".

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي البشع ومنظميه ومموليه ورعاته وتقديمهم إلى العدالة، وحثوا جميع الدول على التعاون بنشاط مع السلطات المعنية.

وأكد أعضاء المجلس على ضرورة أن تحارب الدول بكل الوسائل التهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية للسلام والأمن الدوليين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي.