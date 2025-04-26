واشنطن: الأونروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية

واشنطن- (أ ب)

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية، في تحول معاكس لموقف الحكومة الأمريكية القديم الذي كان يرى أن المنظمة محصنة من المسؤولية المدنية.

وكشفت وزارة العدل عن موقفها الجديد في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس كجزء من دعوى قضائية تهدف إلى محاسبة وكالة الأونروا، على الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.

ويؤكد التغير في الموقف وجهة النظر المتشددة تجاه الوكالة في ظل إدارة ترامب بعد مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجوم حماس.

وتزعم الدعوى القضائية، التي رفعتها عائلات بعض ضحايا الهجوم، أن الأونروا ساعدت حماس من خلال، من بين أمور أخرى، السماح بتخزين ووضع أسلحة في مدارسها وعياداتها الطبية وبتوظيف أعضاء من حماس.

ووصف محامو الأونروا الدعوى القضائية بأنها "سخيفة" وقالوا في إفادتهم في المحكمة إن الوكالة محصنة من المسؤولية باعتبارها "هيئة فرعية" تابعة للأمم المتحدة.