واشنطن وطهران تعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية في عمان

واشنطن- (د ب أ)

تعقد إيران والولايات المتحدة جولة ثالثة من المحادثات النووية، اليوم السبت، في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في العاصمة العمانية مسقط.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت أول أمس الخميس مشاركة ويتكوف في المحادثات.

وقالت وزارة الخارجية إن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.

وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في روما في نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المحادثات.

ومن المتوقع أن يكون التركيز الأساسي خلال المحادثات على قضية تخصيب اليورانيوم في إيران.

وبموجب الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التفاوض عليه في عهد إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، تم السماح لإيران بحد أقصى من مستوى التخصيب يبلغ 67 ,3 % ومخزون يصل إلى 300 كيلوجرام من اليورانيوم.

وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولايته الأولى، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018، تخلت طهران عن تلك الالتزامات، وقامت بزيادة التخصيب إلى 60% وأصبح لديها مخزونات من اليورانيوم تتجاوز 8 آلاف كيلوجرام.