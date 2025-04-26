الأونروا: تراكم النفايات يساهم بانتشار المرض في غزة

غزة- (د ب أ)

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) اليوم السبت، بأن الحرب في غزة تؤدي إلى تراكم كبير للنفايات مما يساهم في انتشار المرض.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنها تواصل تقديم خدمات جمع ونقل النفايات الصلبة حيثما أمكن ذلك.

وأشارت إلى أن فرقها قامت مؤخراً بتنظيف 150 فتحة صرف صحي خدمة لأكثر من 23 ألف نازح، مشددة على ضرورة رفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار الآن.