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50 رئيسًا و10 ملوك سيحضرون جنازة البابا فرنسيس في روما

10:26 ص السبت 26 أبريل 2025

البابا فرنسيس

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وكالات

أعلن قرابة 50 رئيس دولة وعشرة ملوك حضورهم مراسم تشييع البابا فرنسيس في روما، من بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ملك وملكة إسبانيا، فيما أعلنت بريطانيا حضور الأمير ويليام نيابة عن والده الملك تشارلز.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روما مساء الجمعة رفقة زوجته ميلانيا لحضور الجنازة.

جنازة البابا في روما

وقال الفاتيكان مساء الجمعة، أن نحو 250 ألف شخص ألقوا النظرة الأخيرة على نعش الحبر الأعظم.

جنازة البابا في روما

وانتشرت قوات الأمن الإيطالية في محيط كاتدرائية القديس بطرس بينما قدرت السلطات الإيطالية أن عدد المشاركين في مراسم التشييع سيكون نحو 200 ألف شخص.

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