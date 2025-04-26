50 رئيسًا و10 ملوك سيحضرون جنازة البابا فرنسيس في روما

وكالات

أعلن قرابة 50 رئيس دولة وعشرة ملوك حضورهم مراسم تشييع البابا فرنسيس في روما، من بينهم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى ملك وملكة إسبانيا، فيما أعلنت بريطانيا حضور الأمير ويليام نيابة عن والده الملك تشارلز.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى روما مساء الجمعة رفقة زوجته ميلانيا لحضور الجنازة.

وقال الفاتيكان مساء الجمعة، أن نحو 250 ألف شخص ألقوا النظرة الأخيرة على نعش الحبر الأعظم.

وانتشرت قوات الأمن الإيطالية في محيط كاتدرائية القديس بطرس بينما قدرت السلطات الإيطالية أن عدد المشاركين في مراسم التشييع سيكون نحو 200 ألف شخص.