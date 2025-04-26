إعلان

زيلينسكي يصل إلى روما للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس

10:23 ص السبت 26 أبريل 2025

البابا فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث من المقرر أن يحضر مراسم جنازة البابا فرنسيس اليوم.

ويرافق زيلينسكي كل من زوجته أولينا زيلينسكا ووفد رسمي من أوكرانيا، بحسب ما أفادت به الإذاعة العامة الأوكرانية "سوسبيلني" نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق نيّته حضور الجنازة، إلا أن الغموض ظل يحيط بخطط سفره يوم الجمعة، خاصة بعد تعطلها مؤقتاً بسبب الغارات الجوية التي شهدتها كييف خلال الأسبوع الجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني جنازة البابا فرنسيس البابا فرنسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)