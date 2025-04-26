زيلينسكي يصل إلى روما للمشاركة في مراسم جنازة البابا فرنسيس

وكالات

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث من المقرر أن يحضر مراسم جنازة البابا فرنسيس اليوم.

ويرافق زيلينسكي كل من زوجته أولينا زيلينسكا ووفد رسمي من أوكرانيا، بحسب ما أفادت به الإذاعة العامة الأوكرانية "سوسبيلني" نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة.

وكان زيلينسكي قد أعلن في وقت سابق نيّته حضور الجنازة، إلا أن الغموض ظل يحيط بخطط سفره يوم الجمعة، خاصة بعد تعطلها مؤقتاً بسبب الغارات الجوية التي شهدتها كييف خلال الأسبوع الجاري.