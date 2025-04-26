ما هو جدول مراسم جنازة البابا فرنسيس اليوم؟

وكالات

بدأت أعداد كبيرة من الزوار بالاحتشاد في روما، في محاولة للوصول إلى أقرب مكان من ساحة القديس بطرس لمشاهدة جنازة البابا فرنسيس.

وبحسب إعلان الفاتيكان، ستبدأ المراسم عند الساعة العاشرة بتوقيت روما (الثامنة بتوقيت غرينتش) بقداس جنائزي، وستستمر مدة ساعة ونصف الساعة تقريباً.

وبعد أن ظل جثمان البابا فرنسيس مسجى لمدة ثلاثة أيام في كاتدرائية القديس بطرس، سيتمّ نقله عبر شوارع روما باتجاه كنيسة سانتا ماريا ماجوري.

وسيعلن الفاتيكان الحداد لمدة تسعة أيام بعد انتهاء مراسم الدفن.