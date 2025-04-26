دمشق تفاجئ الجميع: لا نهدد إسرائيل ونراقب الفصائل



وكالات

كشفت وكالة "رويترز"، نقلًا عن رسالة صادرة عن الحكومة السورية، أن دمشق استجابت لغالبية الشروط المرتبطة بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأكدت الحكومة في رسالتها أن سوريا لا تشكّل تهديدًا لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، في إشارة إلى مساعٍ لتهدئة التوترات الإقليمية.

وأعلنت الحكومة السورية كذلك عن تشكيل لجنة مختصة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية الموجودة على أراضيها، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتحجيم تحركاتها.

وفيما يخص قضية المقاتلين الأجانب ضمن صفوف الجيش السوري، أوضحت الرسالة أن الأمر يتطلب نقاشًا أوسع وجلسة تشاورية لاحقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن إصدار الرتب العسكرية لهؤلاء قد تم تعليقه مؤقتًا.