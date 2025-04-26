غارة إسرائيلية على جباليا تترك أكثر من 30 مفقودًا تحت الأنقاض



وكالات

كشفت مصادر فلسطينية عن وجود أكثر من 30 شخصًا في عداد المفقودين تحت أنقاض منزل تعرض لغارة جوية إسرائيلية في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة، بحسب ما نقلته قناة "سكاي نيوز".

وذكرت المصادر أن الغارة العنيفة أسفرت عن دمار واسع في الحي السكني، فيما تواصل طواقم الإنقاذ جهودها للبحث عن ناجين بين الركام، وسط استمرار الغارات التي تطال مناطق متفرقة في القطاع.

وتأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل يستهدف منازل المدنيين ويخلّف أعدادًا متزايدة من الشهداء والمفقودين.

وقد أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق بارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.