استشهاد عائلة كاملة في غارة إسرائيلية على غزة

وكالات

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية عن استشهاد 4 مواطنين، إثر قصف جوي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن الغارة أسفرت عن سقوط الشهداء بعد تدمير المنزل بشكل كامل، فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وتشهد غزة منذ بداية الحرب المستمرة تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا عنيفًا، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل السكنية.