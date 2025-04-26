صافرات الإنذار تهز إسرائيل بعد هجوم حوثي مفاجئ



وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية.

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية" أن صافرات الإنذار دوّت في مدينة بئر السبع، عقب إعلان الاحتلال عن رصد التهديد الصاروخي.

وتشهد المنطقة تصعيدًا متكررًا من جانب الحوثيين، الذين يواصلون استهداف إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة منذ اندلاع الحرب في غزة.

ويعد هذا التطور استمرارًا لمحاولات الحوثيين استهداف العمق الإسرائيلي ردًا على الحرب الدائرة في القطاع.