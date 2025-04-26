غارات أمريكية تضرب مواقع حوثية في مأرب.. ومعلومات عن استهداف قيادي في صعدة



وكالات

كشفت مصادر إعلامية عن تنفيذ القوات الأمريكية 7 غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في مديرية "مدغل" بمحافظة مأرب، شرقي اليمن.

ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد ترددت أنباء عن استهداف أحد القيادات الحوثية البارزة في محافظة صعدة، وذلك ضمن الضربات الجوية الأخيرة.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الجانب الأمريكي أو الحوثي لتأكيد أو نفي هذه المعلومات.

وتأتي هذه الضربات ضمن التصعيد المتواصل بين واشنطن وجماعة الحوثي على خلفية الهجمات التي تستهدف الملاحة الدولية في البحر الأحمر.