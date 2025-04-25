الخارجية اليمنية تعلن استئناف عمل سفارة اليمن في سوريا بعد توقف دام سنوات

(د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء اليوم الجمعة، استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتباراً من الأحد القادم، بعد نحو تسع سنوات من سيطرة جماعة الحوثي عليها.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان لها "إن قرار إعادة افتتاح السفارة يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية اليمنية، شائع الزنداني، ونظيره السوري أسعد الشيباني".

وكلفت الوزارة، المستشار محمد عزي بعكر، بالقيام بأعمال السفارة بالنيابة.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن "عودة السفارة لمزاولة مهامها بعد أن سيطرت المليشيات الحوثية عليها منذ العام 2016، بدعم من النظام السوري السابق، يمثل لحظة تاريخية ودبلوماسية فارقة في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ورمزية بالغة الدلالة على حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية واندثار المشاريع الضلالية والتخريبية".

وعبرت الوزارة عن تطلعها من خلال إعادة افتتاح السفارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، وأن يمثل ذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وكانت الحكومة اليمنية قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في سوريا عام 2012، عقب الانتفاضة السورية.

وفي عام 2015، سلم النظام السوري مبنى السفارة اليمنية في دمشق إلى ممثلي جماعة الحوثي المتحالفة معه، ما أدى إلى توقف نشاط البعثة الدبلوماسية الرسمية.

وعقب التغيرات السياسية في سوريا، أعلنت الحكومة اليمنية نهاية العام الماضي، عزمها إعادة فتح سفارتها في دمشق، مشيدة "بسقوط نظام الأسد".