وزير الخارجية العراقي يؤكد أهمية إعادة النظر في تحذيرات السفر إلى العراق

( د ب أ)

دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في التحذيرات الأمنية بشأن السفر إلى العراق.

وقال خلال اجتماعه بنظيره الامريكي ماركو روبيو في واشنطن إن "الأوضاع الأمنية التي يشهدها العراق جيدة، وبمثابة عامل جذب إضافي للاستثمار الأجنبي وأن بعض الدول الأوروبية أعادت النظر في التقييم الأمني في العراق"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

وشدد حسين على أهمية تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، مشيدًا بدور واشنطن في قيادة التحالف الدولي ضد "داعش".

وبشأن تطورات الأوضاع في سوريا، دعا وزير الخارجيَّة العراقي إلى "إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي حقوق جميع المكونات السورية وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي لأن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على الأمن في العراق وضرورة معالجة مصادر القلق في سوريا".

كما دعا إلى ضرورة التعامل بحذر مع السجون الموجودة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية/ قسد/ حيث يوجد نحو عشرة آلاف من أخطر عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

اقتصاديًا، أكد الوزير أن العراق بدأ تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغاز خلال السنوات المقبلة، داعيًا الشركات الأمريكية إلى تعزيز استثماراتها في البلاد.

وتابع البيان: "كما أعرب الطرفان عن تفاؤلهما بمستقبل العلاقات، وأشاد فؤاد حسين بدور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب".

من جانبه، أكد الوزير روبيو "التزام بلاده بدعم استقرار العراق، مشيداً بالجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش".

وفي سياق متصل، ناقش الجانبان، وفق البيان، "سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، مع الإشارة إلى زيارة وفد من الشركات الأمريكية والقطاع الخاص إلى العراق مؤخراً، وما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين العام والخاص".