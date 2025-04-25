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فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف

10:26 م الجمعة 25 أبريل 2025

أرشيفية

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وكالات

أفادت السلطات الروسية بمقتل نائب رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان العامة، ياروسلاف موسكاليك، في انفجار عبوة ناسفة داخل سيارته في منطقة بالاشيخا بضواحي العاصمة موسكو.

وقالت لجنة التحقيق الروسية إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع، مؤكدة فتح تحقيق جنائي في الحادث.

وتزامن الحادث مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وبحث سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هناك "أسبابًا تدعو للاعتقاد" بضلوع أجهزة الاستخبارات الأوكرانية في العملية، مشيرة إلى أن موسكاليك كان معروفًا للجانب الأوكراني منذ مشاركته في مجموعة الاتصال (مينسك) وصيغة نورماندي لتسوية النزاع في دونباس.

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فيديو يوثق اغتيال جنرال روسي.. وموسكو تلمح بتورط كييف
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