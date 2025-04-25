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حماس: هجمات المستوطنين في الضفة الغربية استكمال لحرب الإبادة ضد شعبنا

09:38 م الجمعة 25 أبريل 2025

مستوطنات الضفة الغربية

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وكالات

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بيانًا اعتبرت فيه أن هجمات المستوطنين وجرائمهم الوحشية في الضفة الغربية هي "استكمال لحرب الإبادة المتصاعدة على شعبنا في غزة".

وأضافت الحركة أن هجمات المستوطنين تأتي في إطار "تعجيل تنفيذ مخططات الاحتلال للضم والتهجير" للفلسطينيين.

وأشارت حماس إلى أن الجرائم المتصاعدة للمستوطنين تستدعي "مزيدًا من إشعال الغضب الفلسطيني والتصدي لكل محاولات إنهاء الوجود الفلسطيني".

ودعت الحركة أهالي الضفة الغربية والشباب الثائر فيها إلى "مواجهة هجمات المستوطنين والنفير العام لصد اعتداءاتهم التي تتم بحماية الاحتلال".

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الضفة الغربية هجمات المستوطنين حماس
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