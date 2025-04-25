جيش الاحتلال يستعد لتوسيع العمليات في غزة واحتلال مناطق إضافية

وكالات

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع كبير في القتال بغزة، يشمل احتلال مناطق إضافية في أنحاء القطاع وتكثيف الغارات الجوية.

وأوضحت الهيئة أنه رغم عدم اتخاذ قرارات من قبل الكابينت الأمني الإسرائيلي أمس، فإن ضباطًا كبارًا قدموا خططًا جديدة لرئيس الأركان الإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية في غزة.

وأكد الجيش أن تحرير الأسرى لا يزال أولوية، إلا أن تصلب حركة حماس يعقد الوضع ويجعل خيار التصعيد العسكري ضروريًا.

وأضافت المصادر أن الجيش والأجهزة الأمنية ترى أنه لا مفر من رفع مستوى العمليات العسكرية وزيادة الضغط على حركة حماس في الفترة المقبلة.