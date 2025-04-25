مسؤول أمريكي: الحوثيون يستخدمون أنظمة صواريخ أرض جو إيرانية

وكالات

قال مسؤول أمريكي إن جماعة الحوثي نجحت في إسقاط عدد من المسيّرات الأمريكية، مرجعًا ذلك إلى "الاعتماد عليها بوتيرة وكمية غير مسبوقتين" خلال العمليات العسكرية.

ونفى المسؤول ما وصفه بـ"مزاعم الحوثيين" حول استخدامهم لأنظمة صواريخ محلية الصنع، مؤكدًا أن الجماعة تستخدم في الواقع "أنظمة صواريخ أرض-جو إيرانية الصنع" في استهداف الطائرات المسيّرة الأمريكية.

وأضاف أن هناك "مؤشرات واضحة على تلقي الحوثيين دعماً مباشراً من إيران في عمليات الرصد والاستهداف"، مما يعزز قدراتهم ضد الوسائط الجوية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالحملة العسكرية الجارية، أشار المسؤول إلى أن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تدور حاليًا بين خيارين، تصعيد الضربات أو إنهاء الحملة.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن العمليات الأمريكية تسببت حتى الآن في مقتل نحو 650 من عناصر الحوثيين، بينهم أفراد برتب مختلفة.