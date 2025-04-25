إعلان

أمريكا: مقتل رجل طعنا في مترو أنفاق نيويورك بعد جدال مع راكب

08:59 م الجمعة 25 أبريل 2025

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(أ ب)

قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا تعرض للطعن حتى الموت خلال ساعة الذروة الصباحية في مترو الأنفاق بمدينة نيويورك اليوم الجمعة، وذلك بعد جدال مع راكب آخر دعس حذاءه.

ووصلت الشرطة وأفراد طاقم الإسعاف الطبي لمحطة مترو أنفاق بروكلين بريدج-سيتي هول في وسط مانهاتن بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا بقليل، استجابة لنداء استغاثة حول تعرض شخص للطعن.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على الضحية "38 عاما" وهو فاقد للوعي مصابا بعدة طعنات في جذعه وتم نقله إلى مستشفى قريب، حيث أعلن عن وفاته.

وقالت السلطات إنها تبحث عن الراكب الآخر، الذي وصفته بأنه في العشرينات أو الثلاثينيات من عمره، وإنه كان يرتدي ملابس سوداء وسماعات رأس سوداء.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين دخلا في عربة قطار بعد أن دعس الرجل الآخر حذاء الضحية.

وقالت الشرطة إن الضحية تعرض للطعن داخل القطار وكذلك في محطة مترو الأنفاق بعد نزولهما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الأمريكية مترو الأنفاق مترو أنفاق بروكلين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة