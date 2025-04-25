وكالات

نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن جماعة الحوثي تمكنت من إسقاط سبع طائرات مسيّرة تابعة للولايات المتحدة، مما أدى إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الحملة العسكرية في اليمن.

وأوضح المسؤولون أن الخطط كانت تستهدف تحقيق تفوّق جوي خلال 30 يومًا، عبر إضعاف قدرات الدفاع الجوي للحوثيين، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة جديدة تركز على جمع المعلومات الاستخباراتية ومراقبة قادة الجماعة تمهيدًا لاستهدافهم.

وأشاروا إلى أن ستة أسابيع من القصف لم تؤدِّ إلى تأثير ملموس على قدرات الحوثيين أو بنية القيادة والسيطرة لديهم، مؤكدين أن الجماعة ما زالت قادرة على تنفيذ هجمات ضد السفن الأمريكية والتجارية، بالإضافة إلى قصف أهداف في إسرائيل.

وذكر المسؤولون أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 300 غارة جوية منذ بدء الحملة في 15 مارس، استهدفت خلالها أكثر من 700 هدف تابع للحوثيين.

وأضافوا أن الضربات أجبرت المقاتلين على الاختباء تحت الأرض وأحدثت حالة من الارتباك والفوضى في صفوفهم.

وفي بيان من القيادة الوسطى الأمريكية، أفادت بأن الضربات الجوية أدت إلى مقتل مئات من مقاتلي الحوثيين، بينهم عدد من القادة، مشيرة إلى أن تقديرات موثوقة من مصادر مفتوحة تشير إلى تجاوز عدد القتلى 650 حتى الآن.

وأكدت القيادة الأمريكية أن الضربات دمرت عددًا كبيرًا من مرافق القيادة والسيطرة وأنظمة الدفاع الجوي، كما أسهمت في خفض هجمات الحوثيين باستخدام المسيّرات أحادية الاتجاه بنسبة 65%، وانخفاض إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 87% منذ بداية العمليات.