إعلان

ترامب: طلبت من نتنياهو الترفق بغزة ونولي اهتماما بتوفير الغذاء والدواء

08:37 م الجمعة 25 أبريل 2025

نتنياهو في لقائه مع ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه طلب منه "الترفق بالقطاع".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "نحن نهتم بتوفير الغذاء والدواء لسكان غزة".

كان ترامب، قال الثلاثاء، إن إدارته سترى ما يحدث في غزة وقد أحرزت تقدما كبيرا في الشرق الأوسط، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالاستمرار في حكم القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو قطاع غزة حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تشكيل غبي وتبديلات أغبى.. مجدي الجلاد يفتح النار على كولر بعد صدمة استاد القاهرة