ترامب: طلبت من نتنياهو الترفق بغزة ونولي اهتماما بتوفير الغذاء والدواء

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ناقش مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه طلب منه "الترفق بالقطاع".

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية: "نحن نهتم بتوفير الغذاء والدواء لسكان غزة".

كان ترامب، قال الثلاثاء، إن إدارته سترى ما يحدث في غزة وقد أحرزت تقدما كبيرا في الشرق الأوسط، مشددا في الوقت نفسه على أنه لن يسمح لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بالاستمرار في حكم القطاع.