مقتل 20 شخصا على يد مسلحين في بلدة تعدين شمال غربي نيجيريا

(أ ب)

أفادت منظمة العفو الدولية بأن مسلحين قتلوا 20 شخصا على الأقل وأصابوا العشرات في إحدى قرى التعدين في ولاية زامفارا الواقعة شمال غربي نيجيريا.

وقالت منظمة العفو الدولية في منشور لها على منصة إكس، إن المسلحين وصلوا ظهر أمس على دراجات نارية إلى قرية جوبيراوا تشالي في منطقة دان جولبي حوالي منتصف نهار أمس الخميس، وشرعوا في "مجزرة من منزل إلى منزل."

وكان الهدف الأول للمسلحين هو موقع للتعدين عن الذهب حيث قتلوا في البداية 14 شخصا، قبل أن يتم العثور على المزيد من الجثث داخل منازل وفي أحد المساجد.

ولم يتضح الدافع المحتمل للهجوم، لكن جماعات اللصوص معروفة بالقتل الجماعي وعمليات الخطف للحصول على فدية في المنطقة الشمالية التي تعاني من النزاعات، ومعظمهم رعاة سابقين يتصارعون مع المجتمعات المستقرة.