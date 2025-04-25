إصابة 6 جنود إسرائيليين في هجوم واسع لكتائب القسام جنوب غزة

وكالات

أعلنت مصادر إسرائيلية، اليوم، إصابة ستة جنود من قوات حرس الحدود الإسرائيلي، أحدهم في حالة خطيرة، خلال "حدث أمني" وقع في جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن أحد المصابين جُرح في حي الشجاعية بمدينة غزة، فيما لم توضح طبيعة الحدث بالكامل.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت بأن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، نفذت هجومًا واسعًا في جنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مصادر متعددة تحدثت عن وقوع هجمات وُصفت بأنها غير اعتيادية، وسط دوي انفجارات قوية سُمع في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جانبه، نقل موقع حدشوت لو تسنزورا العبري أن الجيش الإسرائيلي قام بإجلاء جنود وضباط مصابين من داخل القطاع، بعضهم في حالات خطيرة.

وأكدت منصات إعلامية إسرائيلية أن طائرات مروحية تولت نقل المصابين إلى المستشفيات، بينها مستشفى إيخيلوف في تل أبيب.