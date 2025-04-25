آلاف يعتزمون المشاركة في مظاهرات في ألمانيا بعد مقتل شاب أسود برصاص الشرطة

(د ب أ)

من المتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص في مظاهرة بمدينة أولدنبورج الواقعة شمالي ألمانيا، اليوم الجمعة، في أعقاب مقتل شاب أسود يبلغ من العمر 21 عاما برصاص الشرطة مؤخرا.

وقد تعرض الشاب، الذي تم تعريفه باسمه الأول فقط وهو "لورينز" بموجب قوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا، لإطلاق النار أربع مرات من جانب رجل شرطة في وقت مبكر صباح الأحد في منطقة المشاة في أولدنبورج.

وأفاد تقرير تشريح جثة الشاب بأنه أصيب في الورك والجزء العلوي من جسمه ورأسه، وأصابته ثلاث رصاصات من الخلف، في حين تردد أن رصاصة رابعة قد خدشت فخذه.

وتردد أن رجل الشرطة قد أطلق إجمالا خمس رصاصات في اتجاه الشاب.

وقال المحققون إن الشاب الألماني كان قد رش، في السابق، غازا مهيجا خارج ملهى ليلي وأصاب عدة أشخاص بجروح طفيفة قبل أن يفر من مكان الحادث.

وعندما حاولت دورية شرطة مواجهته، اقترب منهم على ما يبدو بطريقة تهديدية ورش غازا مهيجا للأغشية أو الجلد في اتجاههم.

وتم إيقاف رجل الشرطة، البالغ من العمر 27 عاما الذي أطلق الرصاص، عن العمل بشكل مؤقت.

وبدأ مكتب المدعي العام في أولدنبورج إجراءات قانونية ضده بتهمة القتل غير العمد.

وأثارت القضية غضبا عارما في أنحاء ألمانيا، حيث يجرى الإعداد لمزيد من المظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مختلف أنحاء البلاد.