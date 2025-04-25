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ترامب لا يستبعد لقاء زيلينسكي خلال جنازة البابا

06:55 م الجمعة 25 أبريل 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض

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(د ب أ)

لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، لقاءه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس الأول في روما غدا السبت.

ولدى سؤاله عن اللقاء قبل صعوده على متن مروحية قاصدا المطار اليوم الجمعة، قال ترامب: "هذا ممكن".

وأضاف ترامب، إنه سيجتمع مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية.

يشار إلى أنه في نهاية فبراير الماضي، أسفرت جلسة محادثات بين ترامب ونائبه جي دي فانس مع زيلينسكي في البيت الأبيض عن مشادة ساخنة.

ولا يزال الوضع متوترا بعد عرض ترامب خطة لإنهاء الحرب التي بدأتها روسيا ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات تشمل السماح لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها بشكل غير قانوني قبل 11 عاما.

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