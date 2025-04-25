إعلام عبري: حماس تشن هجومًا واسعًا جنوب غزة وإسرائيل تُجلي مصابين إلى المستشفيات

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية بتنفيذ كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، هجومًا واسعًا في جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن أنباء من مصادر متعددة وردت إلى وقوع هجمات وُصفت بغير الاعتيادية، ترافقت مع سماع دوي انفجارات قوية في مناطق مختلفة من القطاع.

من جانبه، أفاد موقع حدشوت لو تسنزورا العبري بإجلاء عدد من الجنود والضباط الإسرائيليين المصابين من داخل القطاع، مشيرًا إلى وجود حالات إصابة خطيرة من بينهم.

وأكدت منصات إسرائيلية أن طائرات مروحية قامت بنقل الجنود الجرحى إلى المستشفيات، من بينها مستشفى إيخيلوف في مدينة تل أبيب.

وسُمع دوي انفجارات عنيفة في مناطق غلاف غزة، يُعتقد أنها ناجمة عن عمليات عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.