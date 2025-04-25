الكرملين: المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يلتقي بوتين في موسكو

(د ب أ)

أكد مسؤولون روس، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بصدد إجراء مزيد من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، بعد أسبوعين من لقائه الأخير مع الرئيس الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية إيتار تاس إن بوتين يستقبل ويتكوف حاليا.

وعرض التلفزيون الروسي الرسمي لقطات للرجلين وهما يتصافحان. وقال ويتكوف محييا بوتين "سعيد برؤيتك".

وهبطت الطائرة التي تقل مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية صباح اليوم.

واجتمع ويتكوف أولا مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي، كيريل ديمترييف. كما شارك رئيس صندوق الدولة للاستثمارات المباشرة أيضا في المحادثات بين بوتين وويتكوف، بالإضافة إلى مستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.

ومن المتوقع أن يواصل بوتين وويتكوف المناقشات حول اتفاق سلام محتمل في الحرب العدوانية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد ذكر في وقت سابق أن أجزاء من اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا لا يزال بحاجة إلى "ضبط بشكل دقيق"، على الرغم من أنه يعتقد أن العملية تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وقال لافروف لشبكة "سي بي إس" الأمريكية مساء أمس الخميس: "لا تزال هناك بعض النقاط المحددة - العناصر - في هذا الاتفاق التي تحتاج إلى ضبط دقيق ونحن منشغلون بهذه العملية تحديدا".

وأضاف لافروف "هناك العديد من المؤشرات على أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن روسيا "مستعدة للتوصل إلى اتفاق".