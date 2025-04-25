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موسكو تُعلن مقتل ضابط روسي كبير في انفجار سيارة

05:08 م الجمعة 25 أبريل 2025

حريق سيارة - ارشيفية

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موسكو - (أ ب)

أعلنت أكبر جهة للتحقيقات الجنائية في روسيا، اليوم الجمعة، مقتل ضابط كبير في الجيش إثر انفجار سيارة مفخخة.

وذكرت لجنة التحقيق الروسية أن الليفتاننت جنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية، لقي حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة زُرعت داخل سيارته خارج العاصمة موسكو.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مقتل موسكاليك بـ"الهجوم الإرهابي".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو إن العبوة الناسفة كانت محشوة بالشظايا. وأضافت أن المحققين في موقع الحادث.

ولم تحدد اللجنة المشتبه بضلوعهم في تنفيذ الانفجار.

ونشرت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر احتراق سيارة في ساحة مبنى سكني.

يأتي هذا الهجوم عقب مقتل الليفتنانت جنرال إيجور كيريلوف الذي لقي حتفه في 17 ديسمبر، إثر انفجار قنبلة مزروعة في دراجة كهربائية متوقفة خارج مبنى شقته أثناء توجهه إلى مكتبه. وحمّلت السلطات الروسية أوكرانيا مسؤولية مقتل كيريلوف، وأقر جهاز الأمن الأوكراني بأنه كان وراء الهجوم.

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