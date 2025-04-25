زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب الإكوادور

كيتو - (أ ب)

وقع زلزال قوي بقوة 6.3 درجة قبالة ساحل الإكوادور على المحيط الهادئ الجزء الشمالي من البلاد اليوم الجمعة، مع ورود تقارير أولية عن وقوع أضرار في بعض المنازل. ولم تسجل أي إصابات.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع في المحيط الهادئ على بعد 13 ميلا شمال شرق مدينة إسميرالداس، وعلى عمق 21.7 ميلا (35 كيلومترا).

وقالت هيئة إدارة المخاطر في الإكوادور عبر منصة إكس إن السكان في 10 أقاليم على الأقل شعروا بالزلزال، لكنها لا تزال تتابع وتقيم الوضع.

وعرضت بعض وسائل الإعلام المحلية صورا من مدينة إسميرالداس الساحلية، الأقرب إلى مركز الزلزال في المحيط الهادئ، حيث تعرضت واجهات بعض المنازل لأضرار

وتقع مدينة إسميرالداس على بعد أكثر من 183 ميلا (296 كيلومترا) شمال غرب كيتو عاصمة الإكوادور.