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بعد عام على استشهاده.. الاحتلال يعيد نشر فيديو قديم لمقاتل فلسطيني

05:03 م الجمعة 25 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

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القاهرة- مصراوي:

في الساعات الأخيرة، تداوَلَت وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع فيديو يوثق اشتباكًا عنيفًا بين وحدة من الجيش الإسرائيلي ومقاتل فلسطيني داخل قطاع غزة. الفيديو الذي تم نشره من قبل الجيش الإسرائيلي يزعم أنه يُظهر عملية ناجحة ضد مقاتلين فلسطينيين، حيث يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يتعرضون لهجوم مكثف من أحد الفلسطينيين.

ولكن ما يحاول الاحتلال إخفاءه هو الحقيقة التي كشفها الفيديو، وهو أن هذا الاشتباك لم يكن مع مجموعة من المقاتلين كما كان يروج الجيش الإسرائيلي، بل كان مع مقاتل واحد فقط، هو نعيم يوسف الدغمة.

الفيديو الذي نشره الاحتلال يعود إلى مارس 2024، ولكن تم تداوله مؤخرًا بعد أكثر من عام على وقوع الحدث، مما يعكس محاولة لتقديم صورة مغلوطة حول ما جرى.

نعيم الدغمة هو مقاتل فلسطيني من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وكان معروفًا بمواقفه الوطنية واهتمامه بالقرآن الكريم.

في 22 مارس 2024، وقع الدغمة في كمين محكم داخل منزل في غزة، حيث تمكن من الاشتباك بشكل مباشر مع الجنود الإسرائيليين وأوقع إصابات في صفوفهم قبل استشهاده.

في أكتوبر من العام نفسه، رزق الدغمة بطفلة، وذلك بعد استشهاده بأشهر، ليظل رمزا للصمود والمقاومة الفلسطينية.

ويظهر في الفيديو الجنود الإسرائيليون وهم في حالة من التشتت والذعر، حيث يتعرضون للقصف من مقاتلين فلسطينيين في الكمائن المرسومة بإحكام.

وتداول النشطاء الفيديو على منصاتهم بتعليقات تسخر من محاولات الاحتلال لتزوير الواقع، معتبرين أن هذا الفيديو لا يعكس "نجاحًا" كما ادعى الجيش الإسرائيلي، بل هو شاهد على الفشل والارتباك الذي تعرض له جنود الاحتلال.

وأطلق رواد مواقع التواصل على نعيم الدغمة لقب "مرعب العدو"، مما يعكس الإعجاب الكبير بشجاعته وصموده في مواجهة قوة الاحتلال.

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