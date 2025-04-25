لأول مرة.. رفع العلم السوري الجديد في مقر الأمم المتحدة

(وكالات)

شهد مقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثًا جديدًا، اليوم الجمعة، وذلك مع رفع العلم السوري الجديد من قبل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في خطوة تمثل بداية حقبة جديدة بالنسبة لسوريا في الساحة الدولية.

وقد أتى هذا الحدث في إطار مشاركة وزير الخارجية السوري، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي، حيث يُعد هذا الظهور هو الأول لمسؤول حكومي سوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكان العلم السوري في عهد النظام السابق باللون الأحمر والأبيض والأسود مع نجمتين بشكل خماسي في خط المنتصف، أما العلم الجديد فهو باللون الأخضر والأبيض والأسود مع ثلاثة نجوم خماسية الشكل في المنتصف.