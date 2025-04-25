روسيا: اعتقال مواطن روماني جمع بيانات عسكرية لحساب كييف

موسكو- (د ب أ)

أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال مواطن روماني قام بجمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من نظام كييف.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مواطنا رومانيا كان يقوم بمهمة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لجمع البيانات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وتم اعتقاله في مدينة سوتشي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار اعتقل مواطنا رومانيا، من مواليد عام 2002، تورط في أنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وقالت وزارة الخارجية الرومانية إنها على تواصل مع مواطنها.

وبحسب وزارة الخارجية في بوخارست، تم احتجاز المواطن الروماني في إقليم أبخازيا المنشق عن جورجيا قبل أربعة أشهر وتم جلبه إلى مدينة سوتشي.

وأفادت الوزارة بأنه منذ ذلك الحين تلقى دعما قنصليا من رومانيا، وأضافت الوزارة أنها على تواصل مع السلطات الروسية والجورجية.

وأثبت التحقيق أنه في صيف عام 2024، قام المتهم، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بجمع ونقل معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في سوتشي، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار تحقق في قضية جنائية ضد المعتقل على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، وهي "التجسس".

وفي حال إدانة المعتقل، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

كما نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو قيل إنه يظهر اعتقال المواطن الروماني واستجوابه.

وأشار مقطع الفيديو، إلى أن المخابرات الأوكرانية وعدت بمساعدة المواطن الروماني على مغادرة روسيا والانضمام إلى كتيبة متطوعين في أوكرانيا مقابل الحصول على المعلومات.

واعتقل جهاز الاستخبارات الروسي عددا من الرعايا الأجانب بتهمة التجسس منذ بدء الهجوم الشامل لأوكرانيا في فبراير 2024.