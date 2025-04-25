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الجيش الإسرائيلي يستقبل ثلاث طائرات حربية من طراز F-35

04:42 م الجمعة 25 أبريل 2025

الجيش الاسرائيلي

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(وكالات)
أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، عن هبوط ثلاث طائرات حربية من طراز F-35 "أدير" في قاعدة نيفاتيم الجوية.

وبحسب بيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الطائرات، التي تم تصنيعها بواسطة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ستنضم إلى السرب 140 التابع للقوات الجوية الإسرائيلية.

وأوضح أدرعي أن هذه الطائرات ستسهم في تعزيز القدرات القتالية للجيش الإسرائيلي، حيث شاركت طائرات F-35 منذ بداية العدوان على غزة في عمليات هجومية على عدة جبهات.


كما أشار أدرعي إلى أن السرب 140 شهد نشاطًا مكثفًا في الفترة الأخيرة، ويُتوقع أن يسهم دخول الطائرات الجديدة في تعزيز الردع الجوي وزيادة الجاهزية العسكرية لمواجهة أي تطورات ميدانية محتملة.

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