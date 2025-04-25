ترامب: القرم سوف تظل مع روسيا

(أ ب)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "القرم سوف تظل مع روسيا" في الوقت الذي يسعى فيه للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، في أحدث مثال على ضغط الرئيس الأمريكي على أوكرانيا لتقديم تنازلات لإنهاء الحرب بينما لاتزال قيد الحصار.

وقال ترامب "زيلينسكي يفهم ذلك، والجميع يفهم ذلك. أنها معهم منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأدلى ترامب بهذا التصريح في مقابلة مع مجلة تايم أجريت يوم الثلاثاء. ويتهم ترامب زيلينسكي بإطالة أمد الحرب بمقاومة المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واستولت روسيا على القرم في 2014، بينما كان الرئيس باراك أوباما في المنصب، قبل سنوات من بدء غزوها الشامل في 2022.

وقال ترامب "لديهم غواصاتهم هناك منذ مدة طويلة قبل أي فترة كانوا يتحدثون عنها، منذ سنوات. الناس يتحدثون الروسية بشكل كبير في القرم. ولكن أوباما هو من أعطاها لهم. ترامب لم يعط هذا".

ومن ناحية أخرى، واصلت روسيا قصفها. وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة، إن طائرة مسيرة روسية قصفت مبنى سكنيا بجنوب شرقي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة عشرة آخرين.

جاء ذلك بعد يوم من انتقاد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين لشن الأخير هجوما مميتا بصواريخ ومسيرات على كييف بينما تسعى واشنطن لوقف الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ومن بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الذي وقع منتصف ليل الخميس - الجمعة بمسيرة في بافلوهراد في منطقة دنيبروبتروفسك طفل وامرأة /76 عاما/، بحسب ما كتب رئيس الإدارة الإقليمية سرهي ليساك عبر تطبيق تليجرام .

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 103 مسيرة طراز شاهد ومُسيرات وهمية على خمس مناطق بعد منتصف الليل. وأعلنت السلطات في منطقتي سومي وخاركيف بشمال شرق البلاد أن أضرارا لحقت بالبنية التحتية المدنية دون وقوع إصابات.

ووسط جهود السلام، كانت روسيا قد قصفت أمس الخميس كييف بوابل من الصواريخ، مما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 87 آخرين في الهجوم الأكثر دموية على العاصمة الأوكرانية منذ يوليو.

وعلى إثر الهجوم تعرض بوتين لانتقاد نادر من ترامب الذي قال إن جهود إنهاء الحرب في طريقها للذروة .

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أنا لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف. إنها غير ضرورية، وتوقيتها سيئ للغاية. توقف يا فلاديمير. خمسة آلاف جندي يموتون في الأسبوع"، داعيا إلى إبرام اتفاق سلام.