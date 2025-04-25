برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد مخزون الغذاء في غزة

(وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، أن مخزونه الغذائي في قطاع غزة قد نفد بالكامل، بسبب استمرار إغلاق المعابر الحدودية المؤدية إلى القطاع لأكثر من سبعة أسابيع.

وأوضح البيان، الصادر عن المنظمة أنه "لم تدخل أي إمدادات إنسانية أو تجارية إلى غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع، حيث لا تزال جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة". وأضاف البيان أن هذا يُعتبر "أطول إغلاق يشهده قطاع غزة على الإطلاق"، مما يزيد من تفاقم الوضع في الأسواق والأنظمة الغذائية الهشة في القطاع.

وأشار البيان إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد سلم "آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الطعام المتوفر في هذه المطابخ من المتوقع أن ينفد بالكامل في الأيام القليلة المقبلة.

وفي السياق ذاته، كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أصدرت تحذيرًا عاجلاً في وقت سابق هذا الشهر بسبب التناقص السريع في الإمدادات الأساسية داخل قطاع غزة.