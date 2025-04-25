رئيس لبنان وقرينته يتوجهان إلى روما للمشاركة في تشييع البابا فرنسيس

بيروت- (د ب أ)

غادر الرئيس اللبناني جوزف عون وقرينته نعمت، البلاد بعد ظهر اليوم الجمعة، متوجهين إلى روما، للمشاركة في مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وكان لبنان قد أعلن الحداد ثلاثة أيام بعد تلقي نبأ وفاة الحبر الأعظم، تعبيراً عن الحزن وتقديراً للمواقف النبيلة التي تبناها البابا الراحل والداعمة للبنان وقضاياه المحقة في المحافل الدولية، وتشديده على فرادة لبنان وأهمية بقائه شهادة للرسالة الإنسانية في العالم أجمع.

يذكر أن مراسم جنازة البابا فرنسيس الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي ستقام صباح غد السبت عند الساعة العاشرة صباحًا، في ساحة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان.