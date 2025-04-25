ضد إيران.. ترامب يوضح موقف واشنطن من دعم إسرائيل في حرب جديدة

(وكالات)

ألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، إلى احتمال اندلاع حرب جديدة في المنطقة، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد يدخل حربًا".

وفيما يتعلق بمشاركة الولايات المتحدة في هذه الحرب، صرح ترامب: "لن يتم جري إلى هذه الحرب. قد أدخلها بإرادتي إذا فشلت المفاوضات، وسأقود الصف في هذه الحالة".

واتهم دونالد ترامب، إدارة سلفه السابق جو بايدن بالمسؤولية عن مقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، محملاً الإدارة الأمريكية السابقة تبعات ما وصفه بـ"عودة إيران إلى تمويل الإرهاب"، وليس حركة "حماس" فقط.

وفي المقابلة، سُئل ترامب عمن يتحمل مسؤولية مقتل الأطفال وإصابة المدنيين في غزة، فأجاب: "أُلقي باللوم على بايدن أكثر من أي شخص آخر... لأن إيران كانت مفلسة في عهدي، لكن بايدن سمح لها بأن تصبح غنية من جديد".

وأكد ترامب أن العقوبات التي فرضها على طهران خلال ولايته جعلتها عاجزة عن دعم حماس وحزب الله، قائلاً: "لم يكن لدى إيران أي أموال. كانت مفلسة، ولم تكن تمول أحدًا. أما الآن، فقد جمعت 300 مليار دولار خلال أربع سنوات بفضل تخفيف العقوبات وسماح بايدن للصين ودول أخرى بشراء النفط الإيراني".

وحين سُئل عما إذا كان أكثر لومًا لبايدن من "حماس"، أجاب: "نعم، لأن حماس لم تكن تملك المال، ولم يكن هناك تمويل للإرهاب قبل أن يأتي بايدن".

وبخصوص الملف النووي الإيراني، أكد ترامب استعداده للقاء الرئيس الإيراني أو المرشد الأعلى، مشددًا في الوقت نفسه على أنه "لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

وفيما يخص الأنباء عن إيقافه لتل أبيب عن مهاجمة المنشآت الإيرانية، قال ترامب: "لم أوقف إسرائيل عن مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنني لم أُسهل الأمر عليهم أيضًا... كنت أفضل اتفاقًا دبلوماسيًا على القنابل".